2. Sayfa programında Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi! Ferdi Tayfur'u arayıp...

Eski sanatçı Selçuk Ural, geçtiğimiz günlerde 'arabesk müzikle' ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Verdiği röportajda Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyen kişilerin kültürsüz ve hayat eğitimi almayan kişiler olduğunu ifade eden Ural, bu insanların kendileriyle barışık olmadığını söylemişti.
Arabesk dinleyenleri 'Kıro' olarak tanımlayan Ural'ın cümleleri, kısa sürede tepki çekmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da, bu hafta Selçuk Ural'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları tartışıldı.
Ural'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Müge Dağıstanlı, Ferdi Tayfur'un yaşanan bu tartışmaya girmek istemediğini söyleyerek, "Kendisi biraz sinirli, biraz da kırgınmış." dedi.
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