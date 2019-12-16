2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yarışma filmlerinin tanıtımlarının da gösterildiği törende birincilik ödülünü Tahsin Özmen'in "Pantor" filmi alırken, İranlı yönetmen Shahram Maslakhi'nin "Piece Cemetery 85" filmi ikinci, Onur Yağız'ın "Toprak" filmi de üçüncü oldu.

- "Ozanların mirası yolumuzu aydınlatıyor"

Festival Direktörü Faysal Soysal, törende yaptığı konuşmada, insanların bencilliğinden kurtulup kendisine, Hakk'a ve adalete dost olmasının önemine değindi.

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne farklı ülkelerden katılanlara ve destek verenlere teşekkür eden Soysal, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki bu kötü zamanlarda Mevlana gibi Aşık Veysel gibi Pir Sultan Abdal, Yunus Emre gibi ve modern dönemde ismini sayamayacağım başka şairler gibi ozanların mirası yolumuzu aydınlatıyor. Sanatçılar, şairler, bestekarlar, ressamlar ve yönetmenler, gündelik ve popüler olanın aksine kendimizi, yani insan denen bu zavallı varlığın özünü mesele ederek bize yeniden bir keşif ve bilgi alanı açarlar. Bizler kendimize ait en samimi ve sahici bilgiyi bir sanat eseri yoluyla elde ederiz. Sanat eserleri vicdanımıza, kalbimize ve gönül dünyamıza değmesi bakımından tanımlanamaz bir güce sahiptir."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin Türk sineması adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Beyoğlu'nda ilerleyen günlerde sanat ve turizm potansiyelinin artacağını söyledi.