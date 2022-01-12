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Burdur'da acı olay! 2 yaşındaki Ayşenur yatağında ölü bulundu... Anne, anneanne ve dayısı gözaltında

12.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulundu. Kahreden olay sonrası ise annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Burdur'da acı olay! 2 yaşındaki Ayşenur yatağında ölü bulundu... Anne, anneanne ve dayısı gözaltında

Acı olay Burdur'da gerçekleşti. Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde oturan Kader K., iddiaya göre, sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın yatağında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

BEBEK MORGA KALDIRILDI, AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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(DHA)

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Burdur
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