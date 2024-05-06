"20 yıldır montum yoktu" demişti! Acun Ilıcalı'nın üzerindeki montun fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Hem özel hayatı hem serveti hem de yaptığı işlerle adından her daim söz ettiren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim" diyen Ilıcalı devamında şunları söylemişti:

"Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum."

'Dertten çok param var' açıklamalarıyla gündeme gelen Ilıcalı'nın o montunun fiyatı gündem oldu. Ünlü markaya ait olan mont 71.900 TL.

Sosyal medyada da gündeme gelen monta dair "Acun almayacak da biz mi alacağız?", "Adam boşuna dertten çok param var demedi", "Zenginin malı yine çenemizi yordu" yorumları yapıldı.





