200 ülkede aranan uyuşturucu baronunu sevgilisinin sosyal medya paylaşımı ele verdi! Kıskıvrak yakalandı

Meksika’dan uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak anlaşma sağlamak için Güney Amerika’ya geldiği tespit edilen Berdugo, 200 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu. Güney Amerika’dan sonra sevgilisiyle beraber Kolombiya’ya giden Berdugo, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Cerro de los Cristales’e de gitmeyi ihmal etmedi.

Sevgilisinin Cerro de los Cristales’te çekilen fotoğrafında arka planda gözüken Berdugo, Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarına da yakalandı.

İKİ HAFTALIK KOVALAMACANIN SONUNDA YAKALANDI

Kolombiyalı istihbarat memurları uyuşturucu baronunu sıkı bir şekilde takip ettiklerini ve iki haftalık yakın markajın sonucunda tutukladıklarını duyurdu. Meksikalı uyuşturucu baronu, ABD'ye iade emriyle gözaltında tutuluyor. Berdugo’nun serbest bırakılması için polise rüşvet olarak 265 bin dolar teklif ettiği iddia edildi.



