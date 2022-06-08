2009'dan bu yana sadece 2 yıl hamile değildi! 7 çocuk annesine yorum: ''Seks dışında bir hobi edin''

Beş çocuklu bir ailenin kızı olan Montana, Bozeman'dan Ariel Tyson ve eşi Michael, evliliklerinin başında kalabalık bir aile kurmak istediklerine karar verdiler. 18 ve 19 yaşlarından beri birlikte olan genç çift, 20 ve 21 yaşlarındayken evlendi.

Ariel'in eşi Michael'dan yedi çocuğu var. 2009'da bir erkek bebek olan ilk çocuğunu ve bu yıl da ailenin tek kızı olan yedinci bebeğini doğurdu. Yani Ariel, ilk çocuğundan bu yana her yıl bir noktada hamile kaldı.

ONLAR MUTLU

Aile mutlu bir yaşantıya sahip olsa da insanların yorumları zaman zaman onları etkiliyor. Anne Ariel, sosyal medyasında her gün aldığı bazı yorumları açıkladı. Bazı insanların, sırf kız çocuk sahibi olmak için yedi kez denediğini iddia ettiğini, bazılarını bu kadar çok çocuğa sahip olarak vücudunu mahvettiğini söylediğini anlatan genç kadın tüm bunları yalanladı. "Sırf kız çocuğu sahibi olalım diye altı çocuğumuz olmadı. Amacım güzel bir kız çocuğum olması değil. Ama elbette anne-kız ilişkisini deneyimlemek istiyorum." dedi.

BAŞKA BİR HOBİ EDİN

Takipçileri tarafından kalabalık bir aile olmakla suçlandığını söyleyen Ariel, bazı takipçilerinin ona seksten başka bir hobi edinmesi gerektiğini söylediklerini anlattı. Kimileri ise yedi çocuk yetiştirmenin maliyeti hakkında yorum yapıyordu. Ariel, "Hikayemizi paylaşmayı seviyorum ama çocukların duyduklarını bir düşünün" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

BİRÇOK ŞEY BAŞARDI

Genç anne, çocuklarını büyütürken ve hamileyken iki kitap yazmayı başardığını, yüksek lisans programına başladığını ve üç iş kurduğunu anlatarak tüm bu yorumlara tepki gösterdi. Sık sık tavrını belli etmesine rağmen bu tür yorumlar almaya devam ettiğini belirten genç kadın, ailesine ve hayatına odaklanmayı tercih ediyor.



