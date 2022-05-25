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Çocuklarının beşiz olduğunu zannediyordu! Dalağın altına saklanan bir bebek doktorları bile şaşırttı

25.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana eyaletinde yaşanan bir doğum herkesi şaşkına çevirdi. Becki ve Keith çifti, 8 yıllık evlilikleri boyunca doğal yollarla çocuk sahibi olmayınca tüp bebek tedavisine başvurdu. Beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesine hazırlanan çifti doğumda doktorları bile şaşırtan bir sürpriz bekliyordu.

Çocuklarının beşiz olduğunu zannediyordu! Dalağın altına saklanan bir bebek doktorları bile şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Kith çifti, tüp bebek tedavisinin sonucunda beşiz çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak ikiliyi doğum sırasında 4 milyarda bir görülen nadir bir durum bekliyordu. Beşiz çocuklarını kucaklarına almak için hastaneye giden çift, doğum sırasında anne Becki’nin dalağının arkasında saklanan altıncı bir çocukları daha olduğunu öğrendi.

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30 DOKTOR BİRDEN DOĞUMDA YER ALDI

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Tüp bebek tedavisinin sonucunda hamile kalan Becki, tam 9. ayında doğum yapmak için hastanenin yolunu tuttu. Oldukça zorlu bir şekilde geçmesi beklenen doğum için ameliyathanede 30 doktor hazır bekledi.

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Ameliyatın başladığı sırada doktorlar bebekleri sırayla annenin karnından çıkarttılar. Ancak daha önce ultarason görüntülerinde kendisini göstermeyen altıncı bir bebeğin olduğunu gören doktorlar bu nadir durumu büyük bir sürpriz olarak nitelendirdi.

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