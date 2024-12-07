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  4. 2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

07.12.2024 10:24
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Suriye'de muhalifler ile Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım tarihinden beri devam ediyor. Muhalifler Halep, Hama ve Humus'u aldıktan sonra şimdi de gözünü başkent Şam'a dikti. Esad iktidarının kökten sallandığı ve yakında sonunun geleceği birçok otorite tarafından konuşuluyor. Son olarak 2011'de halk hareketinin başladığı il olan Dera'yı ele geçiren muhalif güçler Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini sokaklarda gezdirdi. İşte tüm detaylar!

2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı. Dera'nın 2011 yılında Suriye'deki halk hareketlerinin başladığı yer olarak biliniyor.

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09.50

KRİTİK MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

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Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

09.30

esad

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ SOKAKLARDA GEZDİRİLDİ

Hama kentini alan rejim karşıtı güçler önce hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktı. Ardından ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini Hama sokaklarında gezdirdi.

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09.00

ESAD KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama’yı alan Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar, dün Şam yolu üzerinde Humus’un iç kesimlerine ulaştı.

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Muhaliflerin Humus’u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. RUS uçakları, Humus’ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeye bağlayan Resten oto ban köprüsünü bombaladı. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan da çekildiği açıklandı. Bu bölgeyi terör örgütü PKK/YPG’ye devrettiği belirtildi.

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Kaynak: AA-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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