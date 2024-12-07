2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı. Dera'nın 2011 yılında Suriye'deki halk hareketlerinin başladığı yer olarak biliniyor.