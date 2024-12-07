2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı. Dera'nın 2011 yılında Suriye'deki halk hareketlerinin başladığı yer olarak biliniyor.
09.50
Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.
Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.
09.30
Hama kentini alan rejim karşıtı güçler önce hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktı. Ardından ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini Hama sokaklarında gezdirdi.
09.00
Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama’yı alan Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar, dün Şam yolu üzerinde Humus’un iç kesimlerine ulaştı.
Muhaliflerin Humus’u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. RUS uçakları, Humus’ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeye bağlayan Resten oto ban köprüsünü bombaladı. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan da çekildiği açıklandı. Bu bölgeyi terör örgütü PKK/YPG’ye devrettiği belirtildi.
Kaynak: AA-İHA