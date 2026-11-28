Samsun’un Canik ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte doğa sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. İlçenin farklı mahallelerinde ortaya çıkan sonbahar manzaraları, doğanın renk değişimini gözler önüne serdi.

Canik ilçesine bağlı Karşıyaka, Hasköy, Gürgenyatak, Başalan ve Düzören Mahallelerinde sonbaharın etkisiyle ağaçlar ve doğal alanlar farklı renklere büründü. Özellikle Canik Belediyesi Hasköy Meşe Orman Parkı’nda ağaçların sararan yaprakları ve çevrede oluşan renk geçişleri dikkat çekti.

Belediye tarafından çekilen görüntülerde, mahallelerdeki yeşil alanların sonbaharla birlikte değişen görünümü yer aldı. Doğanın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründüğü bölgeler, sonbaharın kendine özgü atmosferini yansıttı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır