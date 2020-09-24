2020’de ekranlara merhaba diyecek yerli diziler

2020-2021 sezonunun yerli dizileri birer birer ekranda boy göstermeye devam ediyor. Yayına girdiği gibi olay olan Masumlar Apartmanı, Bay Yanlış ve Arıza dizileri şimdilik öne çıkan yapımlar olarak görülüyor. Televizyon kanalları ve yapım şirketleri yeni sezon için hazırlıklarına devam ederken, yakın zamanda ekrana gelmeye hazırlanan bazı diziler ise heyecanla bekleniyor. Bunların arasında öne çıkan yapımlar ise Uyanış Büyük Selçuklu, Kimsesizler ve Seni Çok Bekledim. İşte yeni başlayacak olan yerli diziler...
Uyanış Büyük Selçuklu, adından da anlaşılacağı üzere Selçuklu dönemini konu alan tarihi bir dizidir. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım fragmanı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi son dönemin en yüksek bütçeli dizilerinden biridir. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, İlker Kızmaz, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, 28 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında oyuncuların değişimi çok ses getirmişti.
Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Nurgül Yeşilçay’ın bir sezon sonra, Mert Fırat’ın ise iki sezon sonra ekrana dönmesini sağlayacak olan Kefaret dizisi yılın en çok merak edilenlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Gönül Dağı, izleyenleri derinden etkileyecek güçlü öyküsü, Anadolu'nun güzelliklerini sergileyen muhteşem görüntülerinin yanı sıra usta oyuncu kadrosuyla da göz dolduracak. Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın üstleniyor.
Alevlerin Ardından dizisinin yönetmeni Ahmet Katıksız olurken senaristi ise son olarak Kuzgun dizisini yazan Burcu Görgün Toptaş olacak. Alevlerin Ardından dizisi oyuncu kadrosunda Demet Evgar Hazar Ergüçlü ve Berker Güven gibi önemli isimler yer alacak.
ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Akıncı'nın çekimleri başladı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaşacağı Akıncı dizisinde, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesi anlatılıyor.
Deniz Çakır Şahmeran dizisi ile yeniden ekranlara dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden olaylı şekilde ayrılmasından sonra yer aldığı Vurgun dizisi de tutmayan Deniz Çakır geçen sezonu adeta pas geçmişti. Deniz Çakır yeni sezonda ise 1441 Yapım’ın Şahmeran dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bir yetimhane dizisi olarak planlanan Kimsesizler dizisi 2020’de ekranlara gelecek yeni dizilerden biri olacak. İlk fragmanı da yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız gibi isimler yer alıyor. Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe, ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi, Mozi, Bambi ve Zeynep’in ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül vardır…
Uzun süredir heyecanla beklenilen yapımlardan birisi olan Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Defne Samyeli, Deniz Barut, Esra Bezen Bilgin ve Emre Bey yer alıyor. Merakla beklenilen dizi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarken hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.
Doctor Foster uyarlaması olacak olan Sadakatsiz’in başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Yeliz Kulvancı üstlenecek. Dizinin 2020 yılının son aylarında yayına çıkması bekleniyor.
Özcan Deniz’in Star TV için çekeceği Seni Çok Bekledim Dizisi Skala Medya tarafından hazırlanacak. Dizide Özcan Deniz’e, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ciddi bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu eşlik edecek. İlhan Şen, Caner Şahin ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer alacağı Seni Çok Bekledim dizisi Star TV’nin en yüksek bütçeli dizisi olacak.
Çarpışma dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Alperen Duymaz’ın başrolü Gökçe Akyıldız ile paylaşacağı Son Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Arlıer oturuyor.
Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği "Rekabet" dizisinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Rekabet dizisi aksiyon türünde olacak. Rekabet adlı dizinin baş rol oyuncuları AŞK 101 dizisinde de partner olan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz olduğu iddia edildi.
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