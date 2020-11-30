2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

2020 KPSS Ön Lisans puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adaylarının, 2020 KPSS Ön Lisans'tan 60- 70 alınca memur olunur mu sorusuna cevap niteliğinde hazırladığımız detaylar haberimizde.

KPSS ÖNLİSANS'TAN 60-70 PUAN ALINCA MEMUR OLUNUR MU?

2020 KPSS Ön Lisans'tan 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan meslekler listesi...

ZABIT KATİBİ ALIMLARI 2020

Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kodrosu olmuştu. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.