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  4. 2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

30.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur olmak isteyen adaylar kaç puanlar hangi bölüme gidilir araştırmasına başladı. 2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70 arası puanla memur alan kurumlar hangisi merak edilirken, zabıta, KYK, icra, infaz koruma memuru ve mübaşir alım puanları inceleniyor. İşte KPSS Ön Lisans'tan 60 puan üstü ile alım yapılan kurumlar ve meslekler...

2020 KPSS Ön Lisans puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adaylarının, 2020 KPSS Ön Lisans'tan 60- 70 alınca memur olunur mu sorusuna cevap niteliğinde hazırladığımız detaylar haberimizde.

KPSS ÖNLİSANS'TAN 60-70 PUAN ALINCA MEMUR OLUNUR MU?

2020 KPSS Ön Lisans'tan 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan meslekler listesi...

ZABIT KATİBİ ALIMLARI 2020

Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kodrosu olmuştu. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMLARI 2020

İnfaz Koruma memuru alımlarını da Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Adalet Bakanlığı her yıl İKM alımları yaparak bünyesine binlerce yeni memur almaktadır. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre infaz koruma memuru olunur mu araştıran vatandaşlara başvuru için, lisans ve ön lisans mezunlarının en az 70 puanla başvuru yapabileceklerini belirtelim.

MÜBAŞİR ALIMLARI 2020

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımlardan birisi de mübaşir alımları. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre mübaşir olunur mu araştıran vatandaşlara, KPSS Ön Lisans'tan alınan 70 puanla başvuru yapılacağını belirtelim. Mübaşir alımında zabıt katibi ve İKM alımında olduğu gibi klayve ya da boy şartı aranmaz.

İCRA KATİBİ ALIMLARI 2020

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı açık kadrolarda da İcra Katibi kadrosu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı en son 2019'de 1099 icra katibi memuru alımı yaptıktan sonra tekrar alım yapmadı. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre icra katibi olunur mu araştıran vatandaşlara, taban puanların en son 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan ile alındığını belirtelim.

KREDİ YURTLAR KURUMU MEMUR ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ön Lisans puanına göre KYK memuru olunur mu araştıran, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak isteyen adaylara 2020 KYK memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.

BEKÇİLİK ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ön Lisans puanına göremahalle/çarşı bekçisi olunur mu araştıran vatandaşlara bekçi alımlarının KPSS Ön Lisans puanından 60 alınması ile yapılırken bazen de KPSS puanı olmadan da alım yapıldığını belirtelim.

ZABITA MEMURU ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 60 puan alınmalıdır.

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