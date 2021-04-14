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2021 GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 özellikleri

14.04.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinde başka bir bölüm üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu. Bu sevindirici haberin ardından oyunseverler GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. Peki GTA severlerin ilgiyle takip ettiği GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 özellikleri...

2021 GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 özellikleri

1998 kuruluşlu uluslararası video oyun yapımcı firması Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinde başka bir bölüm üzerinde çalıştıklarını resmen onayladı. Bu sevindirici haber sonrasında oyunseverler GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

2021 GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6 oyunu, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Reddit'te yapılan açıklamaya göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye çok benzer bir açık dünyaya sahip olacak. Fakat Rockstar Games'ten henüz resmi bir açıklama gelmediği için çıkış tarihi tam olarak net değil.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Grand Theft Auto 6 - PC için Minimum Gereksinimleri önceki oyunlara göre şekillendirildi.

İşletim Sistemi: Win 10 64
İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
VRAM: 4 GB
Sistem Belleği: 8 GB RAM
Depolama: 100 GB Sabit disk alanı
DirectX 12 Uyumlu Ekran Kartı

Grand Theft Auto 6 PC için Önerilen Gereksinimler

İşletim Sistemi: Win 10 64
İşlemci: Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz/ AMD Ryzen R7 1700X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
VRAM: 8 GB
Sistem Belleği: 16 GB RAM
Depolama: 55 GB Sabit disk alanı

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