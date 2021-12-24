2021'in en çok konuşulan ünlüleri açıklandı! Bakın birinci kim!

2021 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimler açıklandı. Listede Müge Anlı, Acun Ilıcalı ve Hande Erçel gibi isimler yer aldı.

ACUN ILICALI ZİRVEDE

Acun Ilıcalı, hakkında yapılan 55 bin 933 haberle, listenin başında yer aldı.

ACUN ILICALI'YI MÜGE ANLI TAKİP ETTİ

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı ise 45 bin 463 haberle, Acun Ilıcalı'dan sonra geldi.

Müge Anlı, okunma oranlarıyla Acun Ilıcalı'yı gölgede bıraktı. Acun Ilıcalı'nın haberleri 127.615.379, Müge Anlı'nın haberleri ise 187.512.414 okunma oranına ulaştı.

HALUK LEVENT ÜÇÜNCÜ OLDU

Yardım faaliyetleriyle takdir toplayan ünlü şarkıcı Haluk Levent, 33 bin 827 haber ile 3. oldu.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aldığı 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ile tepki çeken İbrahim Tatlıses, 30 bin 970 haberle 4. olurken, Cem Yılmaz ise 27 bin 822 haberle 5. sırada yer aldı.

LİSTEDE TACİZ HABERLERİYLE GÜNDEME GELEN MEHMET ALİ ERBİL DE VAR

Seda Sayan ise 26 bin 511 haberle listede 6. sıraya oturdu. Ece Ronay'ı taciz ettiği haberleriyle olay yaratan Mehmet Ali Erbil, 24 bin 474 haber sayısı ile 7. olurken, bu yıl yer aldığı reklam kampanyalarından milyonlar kazanan ünlü oyuncu Hande Erçel ise 24 bin 399 haberle 8. sırada yer aldı.

Listede, Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Ezgi Mola ve ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü sunucu Esra Erol da vardı.

