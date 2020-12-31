2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. Bilet satışı saat 14:00 itibari ile son bulurken, yılbaşı özel çekilişi başladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ 14.30'DA BAŞLADI

Saat 14.30'da başlayan çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri;

2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmişti.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

