Yılbaşı çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi ne zaman? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden farklı geçen bir yılın ardından 2021 yılına sayılı saatler kala heyecan dorukta. Vatandaşların yeni yıl akşamı için heyecan duyduğu konular arasında Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi de bulunuyor. Biletlerini alan vatandaşlar, 100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olup olmayacaklarını merak ediyor. Bu yüzden yılbaşı çekilişi ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek olan yılbaşı çekilişi saat 23.00’de canlı olarak yayınlanacak. Bu gece 23.00’de yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin ardından vatandaşlar, biletlerine çıkan ikramiyeyi sorgulayabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yılbaşını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar televizyon karşısında olacak. Bu nedenle çekilişin hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyor.

2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi canlı olarak yayınlanacak. Ekranları başında heyecanla çekilişin sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, 2021 Milli Piyango çekilişini canlı olarak saat 23.00’de Kanal D ve teve2’den izleyebilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 14.30 itibarıyla başlayacak ve gün boyu devam edecek ancak saat büyük ikramiye olan 100 milyon TL için çekiliş ve amorti çekilişleri 23.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

