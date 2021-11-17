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  4. 2021 yılında en çok aratılan sözcük oldu! Cambridge Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Perseverance (Azim)

2021 yılında en çok aratılan sözcük oldu! Cambridge Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Perseverance (Azim)

17.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cambridge Sözlüğü, 2021 yılının kelimesini açıkladı. Dünyanın en prestijli sözlüklerinden biri olarak kabul edilen Cambridge, son yıllardaki artan uzay girişimlerine ithafen yılın kelimesini “perseverance” (azim) olarak açıkladı. NASA’nın Mars keşif aracının da adı olan sözcüğün bu yıl dünya çapında yaklaşık 250 bin kez arandığı belirtildi.

2021 yılında en çok aratılan sözcük oldu! Cambridge Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Perseverance (Azim)

Tüm dünyada İngilizce konuşan ülkeler ve bu dili öğrenmek isteyenler tarafından aktif bir şekilde kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini belirledi.

NASA'nın Mars ayrıntısına artan ilgiye dikkat çeken sözlük editörleri bu yılın sözcüğünü, Türkçe'de azim anlamına gelen 'perseverance' olarak duyurdu. Sözlük tarafından yapılan açıklamada, Perseverance'ın 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e son inişinden sonra kelime aramalarının arttığı bildirildi.

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250 BİN KEZ ARANDI

Bu yıl Şubat başı ve sonu arasında 30 bin 487 'perseverance' araması yapıldı. Ayrıca 2021 boyunca sözlüğün sitesinde yaklaşık 250 bin kez arandığı belirtildi.

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