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  4. 2022'de 30 kişi ölmüştü ama... 47 derecede yine aynı görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Yeni haftaya dikkat!

2022'de 30 kişi ölmüştü ama... 47 derecede yine aynı görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Yeni haftaya dikkat!

21.07.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alırken, Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle; çocuklar her yıl onlarca boğulma vakası olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Öte yandan İTÜ iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasının ardından gelecek hafta perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

2022'de 30 kişi ölmüştü ama... 47 derecede yine aynı görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Yeni haftaya dikkat!

El Nino' nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava vatandaşlara günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.

2022'DE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AMA...

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar. 2022’de 30 kişinin can verdiği sulama kanallarında ölümü hiçe sayarak yüzdü.

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Merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında arkadaşlarıyla yüzen Şaban Demir (14), sıcaklardan dolayı çok bunaldıklarını belirterek, “Mahallede terledikten sonra buraya gelip yüzüyoruz. Boğulmalar bizi korkutmuyor. Tam tersine gelip yüzüyoruz. Su akıntılı olduğu için durduğun yerde gidiyorsun ve bu çok zevkli oluyor” diye konuştu.

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HAFTAYA YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını belirtti. Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz" diye uyardı.

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AVRUPA'DA EN SICAK GÜNLER

Diğer yandan Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Servisi de birçok uyarıda bulunuyor. Avrupa'nın 2023 yazının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını yaşadığı belirtilen uyarıların yanı sıra, Avrupa Yaz Sıcaklık Anomalileri üzerine hazırlanan bir makalede, Avrupa'nın mevcut hava durumu üzerindeki bir diğer olası etkinin, temmuz ayı başlarında Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından bildirilen Atlantik Okyanusu sıcak hava dalgası olduğu aktarıldı. Deniz hava dalgalarının devam ettiği belirtilen makalede, ısı kubbesi bozulmadıkça, genel atmosferik sirkülasyonda büyük değişiklik olmadıkça Avrupa'nın bu yaz daha fazla aşırı sıcak dönemiyle karşı karşıya kalması olasılığı vurgulandı.

​Isı stresi, sıcaklığı, nemi, rüzgar hızını ve diğer faktörleri hesaba katarak ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. 2023 yazından 15 Temmuz'a kadar olan verilerin, Güney Avrupa'nın büyük bölümünün şimdiden 10 güne kadar 'çok güçlü ısı stresi' yaşadığı ve güney Avrupa'nın bazı bölümlerinin 30 güne kadar 'çok güçlü sıcaklık stresi' yaşadığını gösterdiği belirtildi. Avrupa genelinde, maksimum ısı stresinin 'güçlü' ve 'çok güçlü' kategorilerine girdiği yaz günlerinin sayısında artış eğilimi olduğu vurgulandı. Güney Avrupa'da da 'aşırı sıcak stresi' olan gün sayısında artış yaşandığı anlatılarak, "Uzun vadede, iklim ısındıkça, Avrupa'da 'çok güçlü ısı stresi' olan yaz günlerinin sayısı artıyor ve Güney Avrupa'da 'aşırı sıcak stresi' olan günlerin sayısı artıyor" denildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana sıcaklık

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