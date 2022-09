2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

İOKBS bursluluk sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti. Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.