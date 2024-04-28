18 yıllık çiftin boşanma davasında şoke eden iddialar! 'Kocam beni erkeklerle aldatıyor'

Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nde görülen davayı açan E.K. isimli kadın oldu. E.K. ile G.K. 2006 yılında evlendi. Çiftin bu süreçte çocukları olmadı. Eşine karşı boşanma talebiyle mahkemeye giden E.K. adına sunulan dilekçede, G.Y.’ye karşı ağızları açık bırakan suçlama ve iddialarda bulunuldu.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Halk TV'nin haberine göre, eşi G.K.’nin kullandığı uyuşturucu nedeni ile kendisine karşı kötü davrandığını kaydeden E.K., bu kişinin fiziksel ve psikolojik şiddetine de maruz kaldığını öne sürdü. E.K., eşinin hakaretlerine de maruz kaldığını da ifade ederek “Bana, köle muamelesi yapıyor” dedi.

"EŞİM BENİ ERKEKERLE ALDATIYOR"

Eşinin kendisini aldattığını kaydeden E.K., adına mahkemeye sunulan dilekçede özetle, “Eşim beni erkeklerle aldatıyor. Eşim erkeklerle ilişkiye giriyor; bu kişilerle müstehcen konuşmaları var. Cinsel organını erkeklere atmış” ifadelerine yer verildi. E.K. için 1 milyon TL tazminat 10 bin TL de tedbir nafakası talep edildi.

G.K. adına dosyaya sunulan dilekçede ise, davacının kadının suçlama ve iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. G.K.’nin, tüm çabasına rağmen davacı kadının evliliği sürdürmek için bir çaba içine girmediği kaydedildi.

"ERKEKLERLE İLİŞKİ İDDİASI İFTİRA"

Dava dilekçesinde ayrıca “Davacı tarafın müvekkilimin erkeklerle ilişkiye girdiği iddiası son derece bel altı bir iftiradır. Bu nedenle dava hakkımızın saklı olduğunu ifade etmek isteriz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

"DELİL OLUŞTURMAK İÇİN O MESAJLARI ATTI"

“Davacı, müvekkilim uyuduktan sonra parmak izini kullanarak telefonunu açmış, iddia ettiği mesajları birilerine atarak müvekkilime karşı açmayı düşündüğü işbu boşanma davası için kendi lehine delil yaratmış olabilir. Aksi takdir de böyle bir durum söz konusu değil. Davacı kendi kurguladığı bir plan içerisinde kendi yazıp, kendi oynamaktadır. Müvekkilim karşılaştığı bu durum nedeniyle şoklar içerisinde kalmış, gururu ayaklar altına alınmıştır.”

Savunma dilekçesinde ayrıca “Müvekkile türlü iftiralarda bulunan davacı eş, evlilik birlikteliğinin bu noktaya gelmesinde tek taraflı ağır kusurludur” denildi.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





