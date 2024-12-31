2024'ü geride bırakırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 'demir yumruk' mesajı: Fırsatçılara da gözdağı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ü geride bırakırken paylaştığı video mesajla önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'dan fırsatçılara gözdağı da geldi.
"DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUNU DEVREYE ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"
Erdoğan'ın video mesajında yer verdiği ifadeler şöyle:
- Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.
'SURİYE' MESAJI
- Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız.
FIRSATÇILARA GÖZDAĞI
- Konut, kira, gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
"GAZZE'DE VE DİĞER FİLİSTİN TOPRAKLARINDA KATLİAMLARIN SON BULMASI İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"
- Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması, burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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