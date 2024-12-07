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  4. Her şey annesinin aldığı yılbaşı hediyesiyle başladı! 17 yaşındaki çocuğun aylık kazancı 19 bin dolar (660 bin TL): "Siparişlere yetişemiyorum"

Her şey annesinin aldığı yılbaşı hediyesiyle başladı! 17 yaşındaki çocuğun aylık kazancı 19 bin dolar (660 bin TL): "Siparişlere yetişemiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 14:23
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İngiltere'nin Lancaster bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Caelan McDonald isimli bir genç annesinin kendisine 2022 yılında Noel hediyesi olarak aldığı bir el işi seti sayesinde ticarete atıldı. Kişiselleştirilmiş çıkartma işine giren McDonald, ayda 19 bin dolardan (660 bin TL) fazla kazanıyor. Okul hayatında başarılı olamadığı için kendisini özgüvensiz hissettiğini söyleyen McDonald, "Okul benim uyum sağladığım bir ortam değildi." dedi.

Her şey annesinin aldığı yılbaşı hediyesiyle başladı! 17 yaşındaki çocuğun aylık kazancı 19 bin dolar (660 bin TL): "Siparişlere yetişemiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Annesi Karen Newsham, Caelan McDonald'a iki yıl önce Noel'de 191,37 dolarlık dijital çizim, kesme ve baskı makinesi hediye etti. Bu hediye 17 yaşındaki McDonald'ın hayatını tamamen değiştirdi. Annesinin hediyesini kullanarak kişiselleştirilmiş çıkartmalar yapmaya başlayan McDonald, cam eşyalara ve akrilik malzemelere yapıştırdığı transfer baskıları yapmaya başladı ve bunları Facebook'ta paylaştığında kişiselleştirilmiş ürünler için siparişler almaya başladı. 2024 yılında okuldan sonra günde 3 saat çalışarak evde yaptığı transferleri içeren ayda yaklaşık 200 adet kişiselleştirilmiş ürün satıyordu.

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İŞİNİ BÜYÜTMEYE KARAR VERDİ

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Sipariş sayısının artması üzerine büyük endüstriyel yazıcılara yatırım yaptı ve Temmuz ayından bu yana TikTok mağazası ve diğer platformlarda 94 bin dolarlık (3.265.560 TL) ürün sattı. McDonald's'ın bu yıl Noel'de en çok satan ürünü, üzerinde kişiselleştirilmiş melek kanatları bulunan bir bibloydu; geçen yıl ise kar küresi bardaklarıydı.

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Haftada altı gün, günde 16 saat çalışan McDonald's her şeyin annesinin hediyesiyle başladığını söylerken, "Bu aldığım en iyi Noel hediyesi kesinlikle. Kesinlikle karşılığını vermeye devam ediyor. Bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Geçen sene bana bunun olacağını söyleseydiniz sadece gülerdim. Bir bakıma tesadüfen başladı. Haziran ayında 'Bir deneyeyim' diye düşündüm ve çılgına döndü. Şimdi o kadar meşgulüm ki neredeyse hiç duramıyorum. Son birkaç ay o kadar hızlı geçti ki sanki iki saniye gibi geldi." dedi.

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"KENDİ YOLCULUĞUNU TAKİP ETTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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Oğlunun okuldaki durumdan dolayı endişelendiğini dile getiren anne Newsham, "Onunla inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve kendi yolculuğunu takip ettiği için çok mutluyum. Endişeleniyordum ve onun eğitimine devam etmesini istiyordum ama o çok mutsuzdu ve çalışmak isterken saatlerce soğukta yolculuk yapıyordu. Haziran ayına gelindiğinde ne yapmak istediğine dair gerçekten net bir fikri vardı, bu yüzden birkaç tavsiye aldık ve denemesine izin vermenin değerli olduğunu düşündüm. Her zaman girişimciydi. Satışta, dinlemede, müşterilerine yanıt vermede ve trendin ne olduğunu bilmede harika. O son derece çalışkan ve bana kesinlikle çok şey öğretti." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
girişimci
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