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  4. Düğündeki ilk dans bir anda kontrolden çıktı! Gelinin ve damadın dansı sosyal medyada gündem yarattı: "Ne izledim ben böyle?"

Düğündeki ilk dans bir anda kontrolden çıktı! Gelinin ve damadın dansı sosyal medyada gündem yarattı: "Ne izledim ben böyle?"

16.11.2024 10:08
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 10:08
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Amanda Scheller, Meksika'da muhteşem bir törenle Sequoyah Stonecipher ile dünya evine girdi. Çift düğünde alkolü fazla kaçırınca ortaya bir hayli ilginç görüntüler çıkıt. İkili ilk danslarındaki figürleri unutunca sosyal medyada milyonlarca izlenen bir performansa imza atarak viral olmayı başardı.

TikTok'ta "amandascheller" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Amanda Scheller isimli bir kadın düğününde kendisini 'yaşayan en sarhoş gelin' ilan etti. Düğündeki ilk dansını paylaşan genç kadının gönderisi kısa süre 3.2 milyon izlenmeye ulaştı. Gönderisinde Scheller, "Düğünde en sarhoş gelin olmanın 101'i" ifadelerini kullandı. Klipte en çok damat ve gelinin dans performansı çok konuşuldu.

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Kanadalı Scheller, evli bir çift olarak ilk danslarını yaptıkları sırada içki içtikten sonra tüm dans hareketlerini unuttuğunu ve konuklarına spontane bir performans sergilediklerini söyledi. İkili özellikle gelinin dönüş yaptığı sırada gelinin tamamen açılması üzerine davetlileri şaşırtan bir ana imza attı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne izledim ben böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğlendin ve en sevdiğin insanlarla çevriliydin! En önemli kısım bu" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok düğün gelin damat
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