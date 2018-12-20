21 Aralık en uzun gece, kış gün dönümü nedir? En uzun gece indirimleri ne zaman?

En uzun gece yılda iki kez meydana gelen gün dönümlerinden biridir. Dünya’nın güneş etrafındaki yörüngesi ve buna bağlı olarak güneş ışınlarının Dünya’ya düşüş açısıyla ilgili olan gün dönümleri, pek çok ülkede ve kültürde özel günler olarak kabul edilir. Peki kış ve yaz gün dönümleri ne zaman olur, kış gün dönümü hangi gündür ve en uzun gece kaç saat sürer?
Sanılanın aksine gün dönümleri sabit bir günde değildir. Gün dönümü tarihleri yıllara ve ülkenin yerel saatine göre değişebilir. Kuzey yarıkürede kış gün dönünü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir.
2018’de Kış gün dönümü Türkiye yerel saatine göre 22 Aralık 2018 Cumartesi günü sabah karşı 01:23’te gerçekleşecek. Uluslararası zaman dilimine göre ise (UTC) 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 22:23’te kış gün dönümü olacak. Sonuçta Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Peki bu neden oluyor?
En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.
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En uzun gece süresi kaç sorusunun cevabı da Dünya üzerinde bulunduğunuz konuma göre değişmektedir. En uzun gece ya da en kısa gündüz Türkiye’de 2018’de gece ve gündüz süreleri nedir? Türkiye’de 2018’de en uzun gece yaklaşık 14 saat 50 dakika sürecek.
Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarıkürede yaklaşık 21 Aralık tarihinde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten sonra da Kuzey yarıkürede ise günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Güney yarıkürede ise tam tersi günler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Gölgelerin en uzun olduğu gün de bugündür.
Kış gün dönümü Kuzey yarıkürede yer alan pek çok ülkede ve kültürde kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu özel güne bağlı çeşitli kutlamalar veya gelenekler de vardır. 21 Aralık kış gündönümünün kışın tam ortası kabul edildiği ülkeler de vardır.
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GOOGLE’DAN KIŞ GÜN DÖNÜMÜ İÇİN DOODLE
Goolge, pek çok özel gün için logosunu söz konusu özel güne göre değiştirmektedir. Doodle denilen be özel logolar içinde kış gündönümü için de yapılanlar vardır. Google kış gün dönümü için de 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları için doodlelar hazırlanmıştır.
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Kışın başlangıcı olması ve uzun gecenin yaşanması dışında markalar ve mağazalar ile alışveriş severler için de kış gün dönümü özel bir gündür. Türkiye’de pek çok perakende veya online satış mağazaları en uzun gece indirimleri yapılmaktadır. 21 Aralık en uzun gece kampanyaları kapsamında Elektronik, beyaz eşya, mutfak aletleri, cep telefonları, giyim, kozmetik, spor malzemeleri, outdoor, aksesuar gibi pek çok kategorilerde belirli ürünler indirime girmektedir.
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