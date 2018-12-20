21 Aralık en uzun gece, kış gün dönümü nedir? En uzun gece indirimleri ne zaman?

En uzun gece yılda iki kez meydana gelen gün dönümlerinden biridir. Dünya’nın güneş etrafındaki yörüngesi ve buna bağlı olarak güneş ışınlarının Dünya’ya düşüş açısıyla ilgili olan gün dönümleri, pek çok ülkede ve kültürde özel günler olarak kabul edilir. Peki kış ve yaz gün dönümleri ne zaman olur, kış gün dönümü hangi gündür ve en uzun gece kaç saat sürer?

EN UZUN GECE HANGİ GÜNDÜR?

Sanılanın aksine gün dönümleri sabit bir günde değildir. Gün dönümü tarihleri yıllara ve ülkenin yerel saatine göre değişebilir. Kuzey yarıkürede kış gün dönünü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir.

2018’de Kış gün dönümü Türkiye yerel saatine göre 22 Aralık 2018 Cumartesi günü sabah karşı 01:23’te gerçekleşecek. Uluslararası zaman dilimine göre ise (UTC) 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 22:23’te kış gün dönümü olacak. Sonuçta Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Peki bu neden oluyor?

En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.