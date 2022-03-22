21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

21 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 21 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 21 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

21 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

20 MART REYTİNG SONUÇLARI

20 Mart Pazar akşamı Total izleyici grubunda birinci Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı yer aldı.

AB Grubunda birinci Yargı, ikinci Teşkilat, üçüncü Survivor All Star oldu.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci Yargı, ikinci Survivor All Star, üçüncü Teşkilat oldu.

Total ilk 10 program:

AB ilk 10 program:

20+ABC1ilk 10 program:



