Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

22.03.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından haftanın ikinci gününde merak konusu oldu. Dün akşam Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 21 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

21 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 21 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 21 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

21 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

20 MART REYTİNG SONUÇLARI

20 Mart Pazar akşamı Total izleyici grubunda birinci Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı yer aldı.

AB Grubunda birinci Yargı, ikinci Teşkilat, üçüncü Survivor All Star oldu.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci Yargı, ikinci Survivor All Star, üçüncü Teşkilat oldu.

Total ilk 10 program:

20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

AB ilk 10 program:

20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

20+ABC1ilk 10 program:

20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Mart Salı:TV yayın akışı...22 Mart Salı:TV yayın akışı...
Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyorTüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor
“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Yetişkin film yıldızıydı! Emeklilik nedeni şaşırttı: Agresif...

Yetişkin film yıldızıydı! Emeklilik nedeni şaşırttı: Agresif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.