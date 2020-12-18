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  4. 22 gündür kayıp olan Mustafa Özbay olayında yeni gelişme: 2 yeğeni tutuklandı

22 gündür kayıp olan Mustafa Özbay olayında yeni gelişme: 2 yeğeni tutuklandı

18.12.2020 21:49 | Son Güncelleme:
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22 gündür kayıp olan Mustafa Özbay olayında yeni gelişme: 2 yeğeni tutuklandı

Isparta'da Mustafa Özbay'ın (57), 22 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden Özbay’ın yeğenleri Selim ve Hüseyin Özbay tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü'nde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışması başlattı. 22 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

2 YEĞENİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, 16 Aralık’ta Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö., çocukları Selim ve Hüseyin Özbay, Selim Özbay'ın eşi ve oğlu ile Hüseyin Özbay'ın nişanlısı H.Y.’yi gözaltına aldı. 6 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selim ve Hüseyin Özbay nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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Mustafa Özbay

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

Tutuklanan Selim ve Hüseyin Özbay'ın babaları M.Ö., gazetecilerin, "Oğlunuz, kardeşinizi öldürmekle suçlanıyor, ne söyleyecekseniz" sorusuna, "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek adliyeden ayrıldı.

Öte yandan, Hüseyin Özbay'ın nişanlısı H.Y.’ye adliyeden çıktığı sırada adı belirlenemeyen bir kişi çelme taktı. Çelme takan kişi hızla uzaklaşırken, H.Y. yuvarlanarak düştü. (DHA)

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