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22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

01.10.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen talepleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı.

22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaşayan Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 yıl önce kuzeni sayesinde tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 cins tavuk aldığını sonrasında ise dünyaca kabul gören ve aranan değişik ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını belirten Gün, 4 yılda 20 cins ve renkte 50’nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.

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TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu belirten Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye’de yaygınlaştırılması için sadece yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı.

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ÖZEL YEM HAZIRLIYOR

Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini söyleyen Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak için can attığını belirtti. Gönüllerini almak için tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi için bir evlat olduğunu söyleyen Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği çağrısında bulundu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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