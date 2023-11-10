22 yıl sonra bir ilk! İlk kez AK Partili bir Bakan tam destek aldı, Ali Yerlikaya'dan övgüyle bahsettiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve gelmesinin ardından çete ve liderlerine yönelik düzenlediği operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni yıla az bir süre kala TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken 22 yıl sonra bir ilk yaşandı. İlk kez AK Partili bir Bakan, muhalefet partilerinin tam desteğini aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibinin icraatlarından övgü ile bahseden CHP, İYİ Parti ve TİP milletvekilleri, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını açıkladılar.

"MECLİS İLK DEFA BÖYLE SAKİN BİR BÜTÇEYİ GÖRÜŞÜYOR"

Muhalefet partilerinin milletvekilleri Bakan Yerlikaya'ya açık çek verdi. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Çeteleri çökertme konusundaki kararlılığınızı tebrik ediyorum" derken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Siz iyi bir başlangıç yaptınız” yorumunda bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Meclis ilk defa böyle sakin bir İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüyor, bu da sizin devlet adamlığınızla ilgili” diyerek teşekkür etti.

"SON YILLARIN EN NEZAKATLİ..."

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da “Son yılların en nezaketli İçişleri Bakanlığının bütçe komisyon görüşmesine tanık oluyoruz" dedi.





