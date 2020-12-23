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23 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

23.12.2020 19:35 | Son Güncelleme:
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23 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 650 oldu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız." dedi. İşte 23 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

23 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 650 oldu.

34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptıüı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

İÇ

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Alıntısı

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Aralık) koronavirüs nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 256 olarak açıklanmıştı. İyileşen hasta sayısı ise 20 bin 191 olarak açıklanmıştı.

Ekran Alıntısı


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