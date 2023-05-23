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23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

23.05.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Mayıs Salı gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları...

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mayıs Salı gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (16 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Atv Ana Haber”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de ekrana gelen “Aile”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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