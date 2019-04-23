23 Nisan: Türkiye'de çocukların eğitime erişimi ne durumda?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre son 10 yılda Türkiye'de okullaşma oranı yükseldi ama okul öncesi eğitime katılım oranı halen düşük seyrediyor.

OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke de Türkiye.

Türkiye'de okul dışı çocukların sayısı

(Cinsiyete göre)



*Kaynak: UNESCO

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİME YATIRIM TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK

2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar.

Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az.

Ortaöğretim düzeyinde öğrenci başına 3 bin 511 ile bu rakam daha da düşük. OECD ortalamasının da yaklaşık üçte biri.

Öte yandan GSYH'sinin yüzde 4,8'i eğitim kurumlarına ayrılan Türkiye, bu alanda OECD'nin ortalamasına çok yakın.

2018 yılında MEB bütçesinin 92,5 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.

Bu artışa karşın bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı önceki yıl %13,2 iken 2018’de %12,1’e geriliyor. #egitimizleme2018 pic.twitter.com/10dDA8h46x — Eğitim Reformu Girişimi (@egitimreformu) 8 Ocak 2019

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME YATIRIM DA KATILIM DA DÜŞÜK

OECD raporuna göre, erken eğitime yatırımların düşük kalması, bu çocukların eğitim düzeyini de geriye çekiyor.

Türkiye'de okullaşma oranı son on yılda artmış olmakla beraber, örneğin 2015'te Türkiye'de erken çocukluk eğitim ve bakımına ayrılan yıllık kaynaklar çocuk başına 3 bin 591 dolar ile OECD ortalamasının yarısından azdı.