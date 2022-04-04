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  4. 230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

04.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Mersin'e gidip 230 bin TL'ye ikinci el otomobil alan kişi, aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince şok yaşadı. Gerçeği polisin telefonla araması sonucu öğrenen vatandaş, mağdur olduklarını ifade etti.

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

İstanbul'da bir baba çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil aldı. Pendik'ten Mersin'e gidip otomobili alan baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince şok yaşadı. 'Change' araç dolandırıcılığı kurbanı olan vatandaş, mağdur olduklarını ifade etti.

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GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDU

Pendik’te yaşayan Eren Uçar, üniversiteyi kazanan oğlu Batuhan Uçar’a Mart 2021’de hediye olarak araba almak istedi. Yaptığı araştırmalar sonucu Mersin’de bir araç bulan baba Eren Uçar aracı satın almak için Mersin’e gitti. Araç sahibiyle anlaşan Uçar, 230 bin TL değerinde bir aracı noter huzurunda satın aldı. Baba Uçar, ekspertiz sonucu olumlu olan araçla İstanbul’a geldi. Muayenesi biten aracını ekim ayında tekrar muayeneye götüren Eren Uçar, 2022 ocak ayında polisten gelen telefonla şoke oldu.

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ARACIN 'CHANGE' OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

18 Şubat’ta gelen kriminal raporuna göre aracın şase ve motor numarasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Aracının 'change' oluğunu öğrenen ve aracına tedbir konulan Eren Uçar, ”Üniversiteye giden oğluma araç almak için araştırma yaptım. Mersin’de bir araç bulduk. Aracın temiz olması herhangi bir boyasının olmaması hoşumuza gitti. Aracı almak için Mersin’e gittik. Mersin’deki ekspertize götürdük ve yapılması gereken bütün işlemleri yaptırdık” dedi.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Eren Uçar, ”Satış gerçekleştikten sonra İstanbul’a geldik. 3-4 ay geçtikten sonra aracımızı muayenesini yaptırdık Kurtköy muayene istasyonunda. 4 ay sonra emniyetten telefon geldi ve aracımızın kriminal inceleme için istediler. Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Bize gelen raporda dediklerine göre, farklı bir aracın şase numarasını bu araca yerleştirmişler. Bunu da hiç kimse fark etmemiş. Motor numarasını da silip düzelterek farklı bir numara yazmışlar. Yaklaşık olarak 230 bin TL ödemiştik. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz ve suçluların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin İstanbul
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