235 bin TL'ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı!

Kayseri'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 ay önce 235 bin TL'ye araç alan Süleyman Mısırlı paraya sıkıştı ve aracı satmak istedi. Ancak ustaya giden arabanın iki aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı. Aracı aldığı kişiyi arayan talihsiz adam istediği cevabı alamayınca da mahkemeye başvurdu. Güvendiği için başına bunların geldiğini belirten Mısırlı, "Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar." dedi.

Kayseri'de Süleyman Mısırlı’nın (46), 4 ay önce 235 bin TL’ye aldığı otomobilinin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı. Tüketici Hakem Heyetine başvuran Mısırlı, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı. Aracı, güvendiği için aldığını söyleyen Mısırlı, “Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Ben aracı aldım, güvendim. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır” dedi.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 1

SATMAK İSTEDİ, SATAMADI!

Kentte bir manavda çalışan Süleyman Mısırlı, 27 Haziran’da mahalledeki bir kişiden 235 bin TL'ye anlaşıp, otomobil satın aldı. Otomobili bir süre kullanan Mısırlı, satmaya karar verdi. Mısırlı'nın ekspertiz yaptırmasının üzerine, incelemede, otomobilde 2 aracın birleştirildiği ortaya çıktı. Otomobili satamayan Mısırlı, durumu aracı aldığı kişiye anlattı. ‘Haberim yok’ cevabını alan Mısırlı, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup dava açtı.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 2

ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYE: 'YOKSA BAŞINIZ AĞRIR'

Otomobilin alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesi gerektiğini belirten Mısırlı, “Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Kötü insanlar da çıkabiliyor. Ben aracı aldım, güvendim. Satmaya çalıştım. Sattığım kişiler de incelemek istediler. 'Şasilerde işlem var' dediler. ‘Kaportacıya gösterelim’ dedik. Kaportacı gelip baktı. 'Birleştirilmiş' dedi. Yine de güvenemedim. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertizde de aynısı çıktı. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır. Ekspertiz raporunda, ‘eklenmiş ve birleştirilmiş’ yazıyordu” diye konuştu.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 3

ARACI SATANLAR GERİ ALMADI

Aracı alırken çok fazla incelemediğini aktaran Mısırlı, “Adamlar araca 240 bin TL istiyordu. Oturduğum mahallede gördüm. 235 bine anlaştık. Aracı satın aldım. Taksi çıkması olduğu için fazla incelemedim. ‘Motoru iyi olsun’ dedim. Motoruna baktım ve iyiydi. Anlaşınca notere gittik ve üzerime devralma kararı aldım. Bundan 2-3 ay önce maddi sıkıntım nedeniyle satmaya karar verdim. Aracın birleştirilmiş olduğunu öğrenince aldığım kişiyi aradım. ‘Benim haberim yok’ dedi. Kendilerinin Adana’da kaporta üzerine iş yerleri var. Boyasını kendileri yapmışlar. Bir insan boyasını yaparken koltuklarını söküyor. Koltukları söküldüğü zaman da birleştirilmiş olduğu belli oluyor.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 4

Bana yalan söylediler. ‘Zararımı karşılayın ya da şikayetçi olurum’ dedim. ‘Ya da aracı geri alın, verdiğim parayı geri verin’ dedim. ‘Para yok’ dediler. 'Şikayetçi olmak istersen, şikayetçi olabilirsin' dediler. Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar. Böyle vakalar oluyor” ifadelerini kullandı.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 5

"SAKLANMAZSA GÜZEL AMA SAKLANDIĞINDA SAHTEKARLIK OLUYOR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise “Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, eleştirelim mi yoksa övelim mi bilemiyoruz. Bir otomobil arkadan darbe alıp pert olmuş. Başka bir otomobil, önden darbe alıp, ön tarafı pert olmuş. Sağlam taraflarını bir araya getirip bir otomobil meydana getirmişler. Ustalık olarak müthiş bir şey. Güzel bir işçilikle dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan 2 aracı birleştirmişler. Saklandığı zaman maalesef övülmüyor. 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye sahtekar olmak eleştirilecek bir husus. Gizledikleri için aslında bunun cezasının daha da ağır olması lazım. Vatandaş için hukuki süreç başladı. Aradaki indirim bedelini alacak ama arkasından da bunu yapanlar tespit edilip bunu yapanlar cezalandırılmalı. Saklanmadığı zaman güzel ama saklandığında sahtekarlık oluyor.

235 bin TL ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 6

Eğer sıfır bir araç alacak olursanız mutlaka ekspertiz yaptırın. Sıfır araçlarda da o kadar darbe tespit edip iadesini sağladık ki sayısını hatırlamıyorum. İkinci el araçlarda neler yaşanabileceğini bu araçta gördük. Ustayı tebrik ediyorum ama menfaat için satanlara da lanet ediyorum” dedi. Kaynak: DHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
