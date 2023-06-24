24 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Vahşetin Çağrısı, Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Haziran Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Vahşetin Çağrısı, Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları...

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Haziran Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (17 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Gönül Dağı” özet bölümü, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.



