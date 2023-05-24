24 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödülün sahibi kim oldu?

Survivor ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları yaşanıyor. 24 Mayıs Çarşamba akşamı programın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İşte 24 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde gerçekleşen ödül oyununun detayları...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor ödül oyununun kazananı saç bakımı ödülünün sahibi olacak. Oyunun ilk etabının kazananı Kırmızı Takım oldu. Kıyasıya geçen mücadele sonuncunda Survivor'da ödül oyununun kazanan takımı Ertuğ'un son sayıyı almasıyla Kırmızı Takım oldu.

Survivor'da bu akşam iki etaplı ödül oyunu oynanıyor. İlk etapta dönme oyunu oynandı ve gecenin kazananı Kırmızı Takım oldu. İkinci etap oyunu henüz belli olmadı.

SURVİVOR 23 MAYIS 2023 ÖDÜL NE?

Bugün ödül oyununu kazanan takım saç bakımı ödülünün sahibi oldu. Galip gelen Kırmızı Takım yarın saç bakımı ödülünden faydalanacak.

Ödül oyununun ikinci etabı henüz tamamlanmadı. Etap tamamlandığında detayları haberimizden kontrol edebilirsiniz.

