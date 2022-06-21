24 yaşındaki bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bir bebeğe tecavüz ettim, düzinelerce çocuğa...”

Avustralya’da yaşayan 24 yaşındaki Jareth Thomas Harries-Markham kendisine ait bir kreş kurduktan sonra internette yoğun bir şekilde okulunun tanıtımını yaptı. Ebeveynlerin güvenini kazandıktan sonra okuluna kayıt olan çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Markham tutuklanarak cezaevine gönderildi. 221 çocuğa cinsel taciz suçuyla Perth Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Markham’ın eylemleri okulda bulunan gizli kamerayla gün yüzüne çıktı.

5 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Markham, iki internet sitesi aracılığıyla bebek bakıcılığı hizmetlerinin reklamını yaptı. Saatte 20 ila 25 dolar arasındaki ücretle bebek bakıcılığı yapan Markham, 5 yıl boyunca görevine devam etti. 13 yaşındaki küçük bir çocukla 10 kez cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra yetkililer Markham’in evinde baskın düzenledi. Markham’in evinde cinsel istismar suçlarını ortaya çıkartan delillerle birlikte cinsel ilişki oyuncakları ele geçirildi. Markham’in Ağustos ayında bir kez daha mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.



