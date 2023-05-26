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  4. 25 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

25 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

26.05.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 25 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

25 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 25 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 25 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları...

25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (18 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 ALDATMAK ATV
3 ATV ANA HABER ATV
4 AL SANCAK TRT 1
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ALDATMAK (OZET) ATV
9 GULCEMAL FOX
10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 ALDATMAK ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 AL SANCAK TRT 1
7 ALDATMAK (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 ALDATMAK ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 AL SANCAK TRT 1
7 ALDATMAK (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
10 ESRA EROL'DA ATV

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Reyting sonuçları camdaki kız gülcemal ele

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