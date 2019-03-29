2500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu!

Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Liyang ilçesinde yer alan Shangxing Kasabası'ndaki büyük bir mezarda bir kapakla kapatılmış çömlek kavanozun içinde 2500 yıllık kırılmamış yumurtalar buldu.

Arkeolog Zhou Hengming, binlerce yıllık yumurtalara zarar vermekten korktuğu için dokunmaktan kaçındığını ve bunun yerine kesin sayıyı doğrulamak için X ışınları kullanacağını ifade etti.

Arkeofili'nin Şinhua'dan aktardığına göre Arkeoloji Enstitüsü başkanı Lin Liugen, "Yumurtaların akı ve sarısı büyük ölçüde çürümüş olsa da, DNA testleri ile yumurtaların salamura yapılarak korunup korunmadığı belirlenebilecek" dedi.

"Cenaze törenlerinin dini inançları veya en basit şekilde alışkanlıkları yansıtabileceğini, dolayısıyla mezar sahibinin yumurta yemekten zevk aldığını ve ölümden sonra da bu zevki devam ettirmeye karar vermiş olabilir" diyen Lin, şunları söyledi:

"Yumurtalar yeni bir hayat ortaya çıkarır, bu nedenle mezarda bulunan çömlek, birçok neslin yaşam sürekliliğini sembolize ediyor olabilir."