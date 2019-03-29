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2500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Arkeologlar, Çin’in Changzhou kentinde, 2500 yıl öncesine ait bir mezarda bir kap dolusu kırılmamış yumurta buldu.

2500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu!

Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Liyang ilçesinde yer alan Shangxing Kasabası'ndaki büyük bir mezarda bir kapakla kapatılmış çömlek kavanozun içinde 2500 yıllık kırılmamış yumurtalar buldu.

Arkeolog Zhou Hengming, binlerce yıllık yumurtalara zarar vermekten korktuğu için dokunmaktan kaçındığını ve bunun yerine kesin sayıyı doğrulamak için X ışınları kullanacağını ifade etti.
Arkeofili'nin Şinhua'dan aktardığına göre Arkeoloji Enstitüsü başkanı Lin Liugen, "Yumurtaların akı ve sarısı büyük ölçüde çürümüş olsa da, DNA testleri ile yumurtaların salamura yapılarak korunup korunmadığı belirlenebilecek" dedi.

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"Cenaze törenlerinin dini inançları veya en basit şekilde alışkanlıkları yansıtabileceğini, dolayısıyla mezar sahibinin yumurta yemekten zevk aldığını ve ölümden sonra da bu zevki devam ettirmeye karar vermiş olabilir" diyen Lin, şunları söyledi:

"Yumurtalar yeni bir hayat ortaya çıkarır, bu nedenle mezarda bulunan çömlek, birçok neslin yaşam sürekliliğini sembolize ediyor olabilir."

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ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Antik Çin mezarlarında ilk defa yumurta bulunmuyor, ancak kırılmamış yumurtalardan oluşan bir kavanozun keşfi oldukça nadir. Çünkü bilim insanları yumurta kabuğunun uzun süre bozulmadan kalmasının zor söylüyor. 2015 yılında, güneybatı Çin, Guizhou Eyaleti'ndeki arkeologlar 2000 yıldan daha eski bir mezara ait bir yumurta buldu, ancak yumurtanın kabuğu araştırmacıların temizleme fırçasına çarptı.

NE YUMURTASI OLDUKLARI HENÜZ NET DEĞİL

Yumurta kabı şimdi daha sonraki çalışmalar için sabit sıcaklık ve nem oranına sahip bir dolaba yerleştirilecek. Yumurtaların evcil tavuklardan veya sülünlerden olup olmadığı şu anda net değil. Arkeologlar, mezardaki diğer kaplarda tahıl ürünlerinin olabileceğini ancak zamanla yok olduğunu söylüyor.

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