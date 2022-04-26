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26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

26.04.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusunun yanıtı kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den 26 Nisan 2022 Salı (bugün) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki 26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki 26 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin 26 Nisan 2022 planlı su kesintileri açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 26 NİSAN 2022 SALI

26 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 26 NİSAN 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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