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2671’den geldiğini iddia eden zaman yolcusunun paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu

07.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta gelecekten geldiğini iddia ederek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımları herkesi şaşırttı. 2671 yılından günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, Kasım ayından itibaren insanlık tarihinin akışını değiştirecek beş olay hakkında uyarılarda bulundu.

2671’den geldiğini iddia eden zaman yolcusunun paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu

Eno Alric veya 'theradianttimetraveler' olarak bilinen bir sosyal medya kullanıcısı TikTok’tan yaptığı paylaşımda 2671 yılından geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde insanlık tarihini etkileyecek beş olay hakkında bilgi verdi. Zaman yolcusu Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında, insanların yeni gezegenler keşfedeceğini , uzaylıları taşıyan dev bir meteorun Dünya’ya çarpacağını ve sonunda feci bir tsunami tarafından Dünya’nın sular altında kalacağını iddia etti. Zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medyada 32 binden fazla görüntülemeye ulaşan gönderisinde Eno Alric, “Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulacak. 8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarpacak. 6 Şubat 2023: 4 gençten oluşan bir grup antik kalıntıları ve diğer galaksilere solucan deliği açan bir cihazı keşfedecek. 23 Mart 2023: Mariana Çukuru'nu keşfeden bir bilim insanı ekibi antik türler bulacak. 15 Mayıs 2023: 228 metrelik bir tsunami, başta San Francisco olmak üzere ABD'nin batı kıyısını vuracak” notunu ekledi.

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Sosyal medya gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü iddiaları reddederek bilimsel kanıtlar aradığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bütün bu tarihleri kaydediyorum. Hepsini tek tek inceleyeceğim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Zaman yolculuğuna inanmayın. Kimseyi de inandırmayın” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet
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