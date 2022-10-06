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Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın savaş tahmini gözyaşlarına boğdu! “2024’e kadar devam edecek”

06.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı topraklarında doğan ve geleceğe yönelik kehanetleriyle dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga’nın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kehaneti Rusları gözyaşlarına boğdu. Tüm dünyada Baba Vanga olarak tanınan Vangelia Pandeva Dimitrova’nın kehaneti bir Rus askeri ve eşinin konuşmasına yansıdı. Rus askerin eşinin savaşın Baba Vanga’nın 2024 yılında sona ereceğini söyleyerek gözyaşlarına boğulması sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın savaş tahmini gözyaşlarına boğdu! “2024’e kadar devam edecek”

1911 yılında Osmanlı Devleti’ne bağılı Ustrumca’daki bir çiftlikte dünyaya gelen Baba Vanga, yaşadığı kasırga felaketinde yaklaşık 2 kilometre sürüklendikten sonra gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi dönüm noktası oldu. Baba Vanga mistik ve paranormal özelliklerini bu olaydan sonra kazanan Baba Vanga’nın geleceğe yönelik kehanetleri tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması, koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşını öngören kehanetleriyle gündem yaratan Baba Vanga, bu kez savaşın bitiş tarihine ilişkin kehanetiyle Rusları gözyaşlarına boğdu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü tarafından paylaşılan bir gönderide ismi açıklanmayan bir Rus askerinin karısıyla olan konuşmalarına yer verildi. Rus askerinin eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde karısının Baba Vanga’nın savaşın bitimine ilişkin kehanetini gözyaşları içinde anlattığı duyuldu.

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İkili arasında geçen konuşmada Rus askeri ordudaki görevinden kaçan kişilerin başlarına gelenlerden söz ederken, askerin eşi ise gözyaşları içinde Baba Vanga’nın savaşın 2024 yılına kadar süreceğine ilişkin kehanetini söyledi. Rus askerinin eşinin telefon konuşmasındaki, “Vanga’nın tahminine göre, bunların hepsi 2024 yılında kadar sürecek. Seni 2 yıl daha göremeyeceğim. Bunu yapamam” sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Baba Vanga kehanet Rusya Ukrayna savaşı
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