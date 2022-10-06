Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın savaş tahmini gözyaşlarına boğdu! “2024’e kadar devam edecek”

1911 yılında Osmanlı Devleti’ne bağılı Ustrumca’daki bir çiftlikte dünyaya gelen Baba Vanga, yaşadığı kasırga felaketinde yaklaşık 2 kilometre sürüklendikten sonra gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi dönüm noktası oldu. Baba Vanga mistik ve paranormal özelliklerini bu olaydan sonra kazanan Baba Vanga’nın geleceğe yönelik kehanetleri tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması, koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşını öngören kehanetleriyle gündem yaratan Baba Vanga, bu kez savaşın bitiş tarihine ilişkin kehanetiyle Rusları gözyaşlarına boğdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü tarafından paylaşılan bir gönderide ismi açıklanmayan bir Rus askerinin karısıyla olan konuşmalarına yer verildi. Rus askerinin eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde karısının Baba Vanga’nın savaşın bitimine ilişkin kehanetini gözyaşları içinde anlattığı duyuldu.

İkili arasında geçen konuşmada Rus askeri ordudaki görevinden kaçan kişilerin başlarına gelenlerden söz ederken, askerin eşi ise gözyaşları içinde Baba Vanga’nın savaşın 2024 yılına kadar süreceğine ilişkin kehanetini söyledi. Rus askerinin eşinin telefon konuşmasındaki, “Vanga’nın tahminine göre, bunların hepsi 2024 yılında kadar sürecek. Seni 2 yıl daha göremeyeceğim. Bunu yapamam” sözleri sosyal medyaya damga vurdu.



