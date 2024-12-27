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  4. 27 Aralık 2024 TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

27 Aralık 2024 TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 09:44
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27 Aralık Cuma akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu... İşte güncel TV yayın akışı

27 Aralık 2024 TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Star Tv'de başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

YALI ÇAPKINIII

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

kızılcık

Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

arka sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI (27 ARALIK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI (27 ARALIK)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

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arka sokaklar yalı çapkını yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar Kızılcık Şerbeti
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