27 Aralık 2024 TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...
Star Tv'de başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.
ATV YAYIN AKIŞI (27 ARALIK)
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI (27 ARALIK)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
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