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27 Ekim MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te eleme adayı kimler oldu?

28.10.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci kez takım oyununa çıktı. TV8'in sevilen yarışmasında bugün Doğu Anadolu yöresine ait yemekler yapıldı. Yarışan isimler arasından bu akşam iki eleme adayı daha çıkarıldı. Peki 28 Ekim MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te eleme adayı kimler oldu? İşte ayrıntılar...

27 Ekim MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te eleme adayı kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Doğu Anadolu yöresine ait yemekler yapıldı. Yarışan isimler arasından bu akşam eleme potasına giden isimler de merak ediliyor. Peki 27 Ekim MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları çarşamba akşamı takım oyununa çıktı. Doğu Anadolu yöresine ait 5 farklı yemeği en iyi şekilde yapmak için yarışan iki takım yarışmacıları arasından iki eleme adayı daha çıktı. Bir önceki gün mavi takım oyunu kaybeden taraf olmuştu.

Yarışmada Avrupa bistro menüsünü çıkaran takımlar arasından kazanan kırmızılılar oldu ve mavi takım yarışmacılar dokunulmazlık için yarıştı. Yeni bölüm sonunda dokunulmazlığı Safanur kazandı. 27 Ekim takım oyununu da kırmızı taraf aldı. Mavi takım yarışmacıları beyin ile yaratıcı tabak çıkarmak için yarıştı.

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Yarışma sonunda Hasan ve Araz'ın ardından 27 Ekim'de günün dokunulmazlığını Tahsin kazandı. Ateş üçüncü aday ve dördüncü aday ise Mert oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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