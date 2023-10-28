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27 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

27.10.2023 23:58 | Son Güncelleme:
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27 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 27 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 27 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 27 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları...

27 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

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GEÇEN HAFTANIN (20 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

20 Ekim 2023 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada yine Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.

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