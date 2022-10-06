27 yıl önce aldıkları dairenin tapusunu alamadılar! Yeni daire için 800 bin lira istediler

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde 1989'da arsa sahibi Hasan Öztanrıören ile anlaşan müteahhit M.S. ve A.B., 1 blok arsa sahibine vermek üzere toplamda 3 bloklu projenin yapımına başladı. İddiaya göre müteahhitler, ilk olarak kendilerine ait bloğun yapımına başlayıp, 8 katlı toplam 24 daireyi satışa çıkardı. Çoğu müşterisine senetle daireleri satan müteahhitler, 1995 yılında evleri teslim etti ancak projede yer alan 2 bloğu tamamlayamadan iflas ettiğini duyurdu. Şirketin iflas etmesinin ardından tapularını alamayan ev sahipleri hukuki süreç başlattı.

3 MÜTEAHHİT DEĞİŞTİ

2004’te arsa sahibi, başka bir müteahhitle anlaştı ve 2 bloğun yapımına başlandı. Ev sahiplerinden tapu karşılığında 12 bin 500 lira ek para toplayan müteahhit, binanın 5’inci katına geldiğinde arsa sahibiyle tartışıp, yapmış olduğu 5 katlı binayı da yıktırdı. Aynı yıl arsa sahibi, hayatını kaybetti. O günden bu yana hiçbir işlem yapılmayan arsa ve binalar için Hasan Öztanrıören'in 13 mirasçısı harekete geçti. Mirasçılar, 6 ay önce başka bir müteahhitle görüşmeye başladı. Müteahhit ev sahipleriyle görüşüp, mevcut yapılan apartmanın da yıkılması gerektiğini, 800 bin lira karşılığında ise ev sahiplerine yeni daire vereceğini taahhüt etti. Tapuları olmayan ev sahipleri ise parasını verip aldıkları eve bir kez daha para ödemek istemediği için teklifi kabul etmedi.

ÇÜRÜK RAPORU ALDIRDILAR

Bunun üzerine iddiaya göre, arsa sahibi ve müteahhit, binaya çürük raporu aldı. Yıkım kararı verilip, binanın boşaltılması istendi. Çürük raporuyla birlikte 24 dairenin elektrik ve suyunun da kesilmesine karar verildi. 27 yıldır oturdukları kendi evlerinden çıkartılmak istenenler bu duruma tepki gösterip, çürük raporunun usulsüz bir şekilde alındığını iddia edip, iptal edilmesi için suç duyurusunda bulundular.

'BİZİ TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten ev sahibi İbrahim Toygar (69), "Bizim anlaşma yapıp para ödediğimiz müteahhit iflas edip kaçtı. Şimde arsa sahibinin avukatı özel bir şirketle anlaşarak ‘karot’ testi aldırdı. ‘Karot’ testi aldıkları beton, asansör duvarından alındı. Asansör duvarı perde duvar. Binanın kolonlarından almadılar. Daha önceden alınan tüm ‘karot’lar kolonlardan alındı ve sağlam çıktı. Buradan tüm yetkilere sesleniyorum 'Lütfen binamıza yeniden karot testi alın'. Binamızın sağlam olduğu ortaya çıksın. Buna karşın bizi tahliye etmeye çalışıyorlar. Elektrik ve su verilen bir bina. Arsa sahibi ve müteahhit bize dava açtı. Bina riskli diyorlar. Elektrik ve suyumuzu kestirmekle tehdit ediyor" diye konuştu.

'BABAM YILLARCA SENET ÖDEDİ, TAPUSUNU GÖREMEDEN ÖLDÜ'

İsmail Karakuzu (46), 1995 yılında babasının 89 senet ödeyerek evi teslim aldığını belirtip, "Bizim davalarımız hala devam ediyor ama karşı taraf bize psikolojik baskı yapıyor. Babam yıllarca buranın senetlerini ödedi. Tapusunu göremeden öldü. Biz davamızı açtık. Bizi evimizden atmak istiyorlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Devlet büyüklerimiz buraya gelsin. Karot örneğini alsın. Eğer bu bina gerçekten çürükse biz bir dakika durmaz binayı boşaltırız" dedi.

'ARSA SAHİPLERİ KENDİ ARSASINDA OTURAMIYOR'

Arsa sahibinin mirasçılarının avukatı İsa Ayanoğlu ise asıl mağdurun müvekkili olduğunu, müteahhittin sözleşmeye uymayarak, vaat edilen bloğu arsa sahibine teslim etmediğini belirtti. Ayanoğlu, şunları kaydetti: "Arsa sahipleri 33 yıl önce yaptıkları anlaşmanın karşılığında tek bir daire bile alamadı. Arsa sahiplerimiz kendi arsasında oturamıyor. Ev sahiplerinin ödendiğini iddia ettiği paralar, müteahhide gitti. Muhatap biz değiliz. Bize para ödenmedi ama yıllardır arsamız kullanıldı. Bu bina resmi kayıtlara göre çürük raporu alınmış bir bina. Yıkım kararı verildi. Toplamda 24 dairenin 19’u ile inşaat maliyetine yeni ev verme karşılığı anlaşıldı. Ayrıca bu kişilere bizden kaynaklanmayan durum olmasına rağmen 25 bin lira kira yardımı da yapıldı. Onlar da arsa sahibi de mağdur oldu."

Yeni anlaşma yapılan müteahhitlik firması ise yaşananlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(DHA)

