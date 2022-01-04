Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2714 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu, 2022 yılında üç tarihe işaret etti

2714 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu, 2022 yılında üç tarihe işaret etti

04.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini zaman yolcusu olarak ilan eden bir TikTok kullanıcısı, 2022 yılına ilişkin yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine yerleşti. 2071 yılından günümüze geri geldiğini söyleyen ‘Aesthetictimewarper’ insanlığı kurtarmak için sosyal medya hesabından geleceği anlatan paylaşımlar yaptığını söyledi. Zaman yolcusunun 2022 yılı için verdiği üç tarih kullanıcıları şaşırttı.

2714 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu, 2022 yılında üç tarihe işaret etti

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu etiketiyle beraber pek çok kullanıcı paylaşım yapıyor. Geleceğe yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla milyonlarca izlenmeye ulaşan ‘Aesthetictimewarper’ insanların kendisine inanmadığını belirterek yeni kanıtlar sunduğunu belirtti. ‘Aesthetictimewarper’, 2022 yılı hakkında üç tarih verdi ve insanlığı dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Zaman yolcusunun paylaşımında 2022 yılında koronavirüsten daha tehlikeli bir hastalığın insanlığı tehidt edeceğini söylemesi kullanıcıları meraklandırdı.

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttıKuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

“SAHTE ZAMAN YOLCUSU OLDUĞUMU SANMAYIN”

1

2021 yılının Kasım ayında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada popüler olmayı başaran zaman yolcusu, bir T. Rex dinozor yumurtasının içinde alternatif bir evrene açılan portalın bulunacağını ve efsanevi batık Atlantis şehrinin Atlantik Okyanusu'nda keşfedileceğini söylemişti. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmadığı için sosyal medya kullanıcılarının inanmadığı ve tepki gösterdiği zaman yolcusu bu sefer kendisini ispat etmek için 2022 yılında insanlığın dikkat etmesi gereken 3 tarihi söyledi.

Zaman yolcusu paylaşımına, “Çok uzun zamandır sahte bir zaman yolcusu olarak düşünüldüm. Bu yüzden 2022'nin başlarındaki bu üç önemli tarihi unutmayın” diyerek başladı.

3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı

“BU TARİHLERİ UNUTMAYIN”

2022 yılı için zaman dikkat çektiği tarihlere yönelik olarak zaman yolcusu, “11 Mart 2022’de bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan şempaze konuşabilecek ve insana benzer özellikler gösterecek. 19 Nisan 2022’de ise diğer bütün koronavirüs mutasyonlarından daha güçlü bir hastalık insanlığın başına bela olacak. 17 Eylül 2022’de ise okyanusta bazı hareketlenmeler meydana gelecek. Bu hareketlenme doğal afetlere işaret edecek” dedi. Zaman yolcusunun paylaşımı 9 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Zamanda yolculuğa inanıyor musunuz?

Zamanda yolculuğa inanıyor musunuz?
Evet. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum.
Hayır. Bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum
Koronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattıKoronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Erkeğe benziyorsun”Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Erkeğe benziyorsun”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Aslında hayattaymış

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Aslında hayattaymış

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.