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28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

29.10.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son takım oyununa çıktı. Üçüncü olarak oynanan oyun Kütahya'da özel konuklar eşliğinde gerçekleştirildi. Yeni bölüm sonunda dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. Peki 28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? İşte ayrıntılar...

28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te haftanın son takım oyunu gerçekleşti. Üçüncü olarak oynanan oyun Kütahya'da özel konuklar eşliğinde yapıldı. Peki 28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

28 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım mücadeleleri yaşanmaya devam ediyor. İki taraf da Perşembe akşamı elemeden önceki son oyununu bugün oynadı. İki gün üst üste mavi takım kaybetmiş ve eleme potasına aday göndermişti. 28 Ekim MasterChef'te Kütahya'da bir dış oyun düzenlendi.

Daha önce iki takım oyununda da Pelin kaptanlığında kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Ateş'in kaptanı olduğu mavi takım ise eleme adayı çıkardı. 28 Ekim günü kazanan ise yeniden kırmızı takım oldu.

Hasan ve Araz sonrasında 27 Ekim'de günün dokunulmazlığını Tahsin elde etti. Ateş üçüncü aday, dördüncü isim de yarışmacılardan Mert oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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