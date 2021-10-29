28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te haftanın son takım oyunu gerçekleşti. Üçüncü olarak oynanan oyun Kütahya'da özel konuklar eşliğinde yapıldı. Peki 28 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

28 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım mücadeleleri yaşanmaya devam ediyor. İki taraf da Perşembe akşamı elemeden önceki son oyununu bugün oynadı. İki gün üst üste mavi takım kaybetmiş ve eleme potasına aday göndermişti. 28 Ekim MasterChef'te Kütahya'da bir dış oyun düzenlendi.

Daha önce iki takım oyununda da Pelin kaptanlığında kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Ateş'in kaptanı olduğu mavi takım ise eleme adayı çıkardı. 28 Ekim günü kazanan ise yeniden kırmızı takım oldu.

Hasan ve Araz sonrasında 27 Ekim'de günün dokunulmazlığını Tahsin elde etti. Ateş üçüncü aday, dördüncü isim de yarışmacılardan Mert oldu.



