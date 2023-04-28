28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları gecenin reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 28 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. 28 Nisan Cuma gününün reyting sonuçları...

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (21 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Ateş Kuşları yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Ateş Kuşları yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

3 ATES KUSLARI ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ATES KUSLARI (OZET) ATV

6 COP ADAM (TKR-GECE) STAR TV

7 POSTACI (T.S) FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR ANLAT BAKALIM TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATES KUSLARI ATV

5 COP ADAM (TKR-GECE) STAR TV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 YALI CAPKINI OZEL STAR TV

8 ELIF VE ARKADASLARI TRT COCUK

9 POSTACI (T.S) FOX

10 ATES KUSLARI (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

3 ATES KUSLARI ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 POSTACI (T.S) FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 COP ADAM (TKR-GECE) STAR TV

8 ATES KUSLARI (OZET) ATV

9 SURVIVOR ANLAT BAKALIM TV8

10 HABER ONU SHOW TV



