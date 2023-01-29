MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

29.01.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 28 Ocak için Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor, Kardeşlerim gibi yapımların yayınlanmasının ardından merak edildi. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 28 Ocak Cumartesi günü için reyting sonuçları araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ilk bölümü yayınlanan Dokuz Oğuz reyting puanı merak ediliyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte ayrıntılar...

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 28 Ocak 2023 Cumartesi günü için televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi kim olacak merakla bekleniyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz dizisi ne kadar reyting alacak en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte merak edilenler...

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Reyting sonuçları her gün sabah 10.00'da açıklanıyor. İşte 28 Ocak Cumartesi reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 DOKUZ OGUZ FOX
7 SURVIVOR TV8
8 ATV ANA HABER ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1
4 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 SURVIVOR TV8
6 KARDEŞLERİM (ÇZET) ATV
7 STAR ANA HABER STAR TV
8 DOKUZ OĞUZ FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 SURVIVOR TV8
6 DOKUZ OGUZ FOX
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."
Yeni aşkıyla görüntülendi! "Emre duymasın!" yorumlarıYeni aşkıyla görüntülendi! "Emre duymasın!" yorumları
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın villasının kirası ortaya çıktıEbru Şahin ve Cedi Osman'ın villasının kirası ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları Kripto para bitcoin kaç dolar bitcoin kaç tl bitcoin ne kadar gönül kaç dolar kripto ele para piyasalarında son durum bitcoin kaç bugün bitcoin kaç dolar neden düştü

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Kendisinden 48 yaş büyük kocasından çocuk istiyordu! 5. denemeden sonra...

Kendisinden 48 yaş büyük kocasından çocuk istiyordu! 5. denemeden sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.