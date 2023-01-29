28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 28 Ocak 2023 Cumartesi günü için televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi kim olacak merakla bekleniyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz dizisi ne kadar reyting alacak en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte merak edilenler...

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Reyting sonuçları her gün sabah 10.00'da açıklanıyor. İşte 28 Ocak Cumartesi reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KARDESLERIM (OZET) ATV

6 DOKUZ OGUZ FOX

7 SURVIVOR TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1

4 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

6 KARDEŞLERİM (ÇZET) ATV

7 STAR ANA HABER STAR TV

8 DOKUZ OĞUZ FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 SURVIVOR TV8

6 DOKUZ OGUZ FOX

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.



