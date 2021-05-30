28 yıldır dinmeyen acı! Korkunç geceyi böyle anlattı: ‘Çocuklarım kalkın, yanıyoruz’ diye seslendim

Memleketleri Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünden Almanya’ya gidip orada yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hafızalarında derin yaralar açan facia gecesi olanları anlatan Mevlüde Genç, “İşten gelmiştim, yorgundum, yatmıştım. Evimize molotof atmışlar. Gök gürlüyor zannettim, değilmiş. Kapıyı açık baktığımda ateş merdivenleri sarmış. Çocuklarım tatlı uykularındaydı. Kuşlar gibi bağırdım. ‘Çocuklarım kalkın, yanıyoruz’ diye seslendim. Allah bu acıyı kimseye vermesin” diye konuştu.

"BU ÇOCUKLAR BİZİM"

Faciada kaybettiği kızları Gülsüm (27), Hatice (18), torunları Hülya (9) ve Saime’nin (4) ve yeğeni Gülistan’ın hatıralarıyla yaşama tutunduğunu anlatan 78 yaşındaki Genç, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde Alman yetkililerle çok defa bir araya geldiklerine değindi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle aktardı:

“Ben şehit annesi olarak büyüğüm. Sizde Almanya’nın Cumhurbaşkanı olarak büyüksün. İkimize çok görev düşüyor. Gençleri sokaklardan toplamamız, birbirine düşman etmememiz lazım. Bu çocuklar bizim. Arkaya bakmayıp yeni bir sayfa açsınlar diye konuştum.”