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  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1 kilometrelik bayrak! Vatandaşlar ve polisler omuz omuza taşıdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1 kilometrelik bayrak! Vatandaşlar ve polisler omuz omuza taşıdı

28.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne 1000 metre uzunluğundaki Türk bayrağı; caddelerde gençlerin, polislerin ve vatandaşların omuzlarında sloganlar eşliğinde taşındı. Kutlamaların ardından belediye çorba ikramı yapıp havai fişek gösterisi düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1 kilometrelik bayrak! Vatandaşlar ve polisler omuz omuza taşıdı

Yahşihan İlçe Kaymakamlığı ve Yahşihan Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte toplanan binlerce kişi atılan sloganlarla birlikte açılan 1000 metrelik Türk Bayrağı'nı omuzlarda taşıdı. Etkinlikte ayrıca, lazer ve havai fişek gösterileri yapıldı.

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'CUMHURİYET, SİZLERLE DAHA GÜZEL'

Kurtuluş savaşında Yahşihan'ın önemli bir yeri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Türkyılmaz, İç Anadolu'da toplanan mühimmatların ve levazımların ilk tren istasyonu olan Yahşihan'a geldiğini belirtti. Kaymakam Uzunoğlu ise, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, siz katılınca daha güzel oluyor. Cumhuriyet, sizlerle daha güzel. Atatürk'ün dediği gibi, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, ilerletecek sizlersiniz' diyor. Onun için de inşallah daha da ileriye gideceğiz" dedi.
Kutlamalar, belediyenin çorba ikramı ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Cumhuriyet 29 ekim

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